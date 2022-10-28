شن نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً واسعاً على الرئيس اللبناني ميشال عون الذي برأ في رسالة وداعية لولايته، التي تنتهي 31 أكتوبر الجاري، حزب الله، زاعماً فيها أن مشاكل لبنان يتحملها مسؤولون آخرون، وليس المليشيا . ودافع عون عن مليشيا نصر الله التي أضاعت لبنان وسلبته قراره وتحولت بفعل عون وحلفائه إلى «دويلة» داخل الدولة، مدعياً أنها «لم تقم بأي عمل إرهابي»، ووصف المغردون بأن عون تحول من رئيس إلى محامٍ متناسيا عن عمد أحداث تفجير السفارة الأمريكية واغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، وصولاً للكاتب لقمان سليم وتفجير مرفأ بيروت، والعديد من العمليات الإرهابية.وسخر المغردون من حديث عون حول ضرورة بقاء سلاح حزب الله وأن له سبب حسب مزاعمه، بل ذهب عون إلى ما هو أبعد من ذلك، منتقداً من يتحدثون عن نزع سلاح المليشيا، معتبراً أنهم خصوم سياسيون.وتساءل أحدهم عن سبب وجود سلاح خارج إطار الدولة، معتبراً أن نصرالله هو من كتب تغريدة عون، وكشفت مغردة عن تناقضات الرئيس اللبناني عندما أكد في تصريحات سابقة أن الدولة أخفت معالم جريمة اغتيال الحريري وأن تسليم سلاح مليشيات حزب الله واجب.وحول تحميله الفساد لمسؤولين آخرين وأن الحكومة كانت تعمل ضد توجهاته، كتب المغرد كاميل شامون: جبران معاديك، نجيب معاديك، فخامة الرئيس الله يخليك طفي التلفون ونام.وبينما دافع عون عن المليشيا، فقد هاجم القضاء بقوله: كانت هناك أخطاء كبيرة في التشكيلات القضائية، لقد ثبتوا الوظائف على أساس طائفي لأول مرة، فالقضاء لم يكن طائفياً، ثم إن هناك أخطاء بالتراتبية والمحاكم من حيث أحجام المحاكم وأعداد القضاة، كما كانت هناك أخطاء سياسية من خلال توزيع التشكيلات على السياسيين.ورداً على مقولته: لقد طبقت الدستور والقوانين، وأترك للرأي العام المقارنة بعدها من الذي لا يحترم فصل السلطات ويوقف القوانين، قال حساب أحد المغردين: «عفواً فخامة الرئيس، أنت عايش في كوكب آخر، وفي هذا الموضوع بالذات كلكم عصابة، تنتقدون بعض وتغطون على بعض وتنزلون على لائحة واحدة، نفس المنظومة الحاكمة من 30 سنة».