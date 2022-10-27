تواصل مليشيا الحوثي إذلال قبائل طوق صنعاء إذ قُتل وأصيب أكثر من 17مسلحاً في اشتباكات مع المليشيا الحوثية خلال الساعات الماضية في مديرية أرحب 20 كيلومتراً شمال شرق صنعاء، ووفقاً لمصادر قبلية فإن الاشتباكات بين القبائل والمليشيا تأتي ضمن الصراعات الحوثية الحوثية.وأفادت المصادر القبلية لـ«عكاظ» أن الاشتباكات اندلعت بين الزعيم القبلي وأحد المتورطين في تسهيل دخول المليشيا إلى أرحب فارس الحباري والقيادي الحوثي نبيه أبو نشطان واستخدمت فيها أسلحة ثقيلة، مبينة أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص من الطرفين وأصيب نحو 12مسلحاً.وأشارت المصادر إلى أن المليشيا الحوثية بعد إقالة الحباري من منصبه محافظاً لمحافظة ريمة أوكلت إلى القيادي الحوثي أبو نشطان مهمة سحب البساط القبلي من تحته وتصفيته وهو ما دفع بالحباري إلى جمع كل الموالين له والاعتكاف في قبيلته.وذكرت المصادر أن أبو نشطان المدعوم من قيادات حوثية كبيرة اختطفت عدداً من الموالين للحباري لاستفزازه بالخروج إلى خارج منطقته بهدف تصفيته، لتتحول المواجهة إلى اشتباكات بالأسلحة الثقيلة أفزعت المدنيين في العاصمة صنعاء.من جهة أخرى، قتلت مليشيا الحوثي المختطف خالد عبدالله زهير أثر تعذيبه في سجونها، ووفقاً لمصادر حقوقية فإن المليشيا الحوثية اختطفت زهير من نقطة الأزرقين شمال العاصمة صنعاء أثناء عودته من معقل المليشيا بمحافظة صعدة الذي ذهب إليها للمطالبة بإطلاق سراح أحد المختطفين في سجون المليشيا منذ 3 سنوات.