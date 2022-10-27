قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، إن تحركات الدول الأخرى لتقليل الاعتماد على الدولار في تجارتها الدولية ستتسارع. مضيفاً أن الولايات المتحدة أفقدت النظام المالي العالمي مصداقيته باستخدام الدولار سلاحاً.

وقال الرئيس الروسي متحدثاً إلى منتدى «فالداي» للحوار: إن الغرب يلعب لعبة «خطيرة ودموية وقذرة» بشأن أوكرانيا، لكنّ الولايات المتحدة وحلفاءها سيتعين عليهم عاجلاً أم آجلاً إجراء محادثات مع روسيا.

مشيراً إلى أن الغرب أعماه الاستعمار ويحاول ابتلاع بقية العالم.

وحذر بوتين الغرب قائلاً: «من يبذر الريح يحصد زوبعة»، مشدداً على أن «الموقف في العالم يتوجه نحو السيناريو الأسوأ».

وأردف قائلاً: إن «الأزمة تطال الجميع الآن وليس هناك أي أوهام.. أمام البشرية طريقان، إما المضي قدماً نحو الانهيار أو العمل على نظام جديد معاً».