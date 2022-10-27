قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم (الخميس)، إن زيارة نظيره الإسرائيلي بيني غانتس، «ستعزز التعاون والحوار الثنائي بين البلدين وتسهل حل بعض القضايا العالقة».

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، عقده الوزيران في ختام مباحثاتهما في أنقرة.

وأضاف أن «اللقاءات التي عقدها الرئيس رجب طيب أردوغان مع كل من نظيره الإسرائيلي ورئيس وزراء إسرائيل بمثابة نقطة تحول مهمة في العلاقات بين البلدين».

وأردف: «تركيا وإسرائيل لاعبان مهمان في المنطقة، ولدينا روابط مهمة وقيم مشتركة على الصعيدين التاريخي والثقافي».

وقد استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في العاصمة أنقرة، بحسب ما ذكره مراسل وكالة الأناضول التركية.