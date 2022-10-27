أجرى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم (الخميس)، تعديلاً على حكومته هو الخامس خلال عامين، وشمل 10 حقائب وزارية دون المساس بالحقائب السيادية.

ودخل في التعديل ناصر الشريدة نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام، ووجيه عزايزة وزيراً للشؤون السياسية والبرلمانية، وأحمد ماهر «أبو السمن»، وزيراً للأشغال العامة والإسكان ووزيراً للنقل، وعزمي محافظة وزيراً للتربية والتعليم ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، ويوسف الشمالي وزيراً للصناعة والتجارة والتموين ووزيراً للعمل، وفيصل الشبول وزيراً للاتصال الحكومي.

وتضمن التعديل تعيين ووفاء بني مصطفى وزيرة للتنمية الاجتماعية، وخلود السقاف وزيرة للاستثمار، ونانسي نمروقة وزيرة دولة للشؤون القانونية، وزينة طوقان وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.