أحبطت الأجهزة الأمنية التونسية، اليوم (الخميس)، مخططاً إرهابياً في محافظة سوسة كان يستهدف إحدى الدوريات الأمنية الساحلية، ووفقاً لبيان وزارة الداخلية فإن أجهزتها تمكنت من إحباط هجوم بعبوة ناسفة يتم التحكم فيها عن بُعد، وألقت القبض على العنصر الرئيسي في العملية.

وأفاد البيان أن الإرهابي اعترف بتبنيه للفكر المتطرف ومبايعته تنظيم داعش الإرهابي، والعمل في أحد الأذرع الإعلامية التابعة للتنظيم عبر شبكات التواصل المشفرة، موضحاً أنه وعبر شبكات التواصل اطلع على طرق صنع العبوات الناسفة والمتفجرة.

وأشار إلى أنه خطط للعملية الإرهابية بحق قوات الشرطة، عقب رصده للدورية الأمنية وسعى للحصول على سلاح ناري لاستعماله في العمليات الإرهابية التي كان يخطط لها.

وقالت الوزارة إن الإرهابي تحفظ على كمية من المواد المعدة لتصنيع عبوات ناسفة ومتفجرات في محل سكنه، كما ضبط بحوزته بندقية صيد وذخيرة تابعة لها، وعدد من المعدات الإلكترونية، متوعدة باستمرار التحريات وملاحقة الإرهابية وكل ما يمس أمن وسلامة البلاد.

وتزامنت المحاولات لاستهداف الأجهزة الأمنية من قبل داعش والموالين له من جماعة الإخوان مع إقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منح الناخبين فترة استثنائية لتحديث بياناتهم فى السجلات الانتخابية، تبدأ من يوم غدٍ (الجمعة) وحتى 20 نوفمبر المقبل.

ودعت الهيئة الناخبين للتثبت من دوائرهم الانتخابية ومراكز اقتراعهم الجديدة وتحديث بياناتهم، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة بالنسبة للناخبين بالداخل والخارج، أو من خلال الاتصال مباشرة بمكاتب الهيئة في الولايات بالداخل، ومسؤولي الهيئة بالبعثات الدبلوماسية في الخارج.