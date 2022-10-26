قتل 13 شخصا في هجوم استهدف حرم أحد المراقد في مدينة شيراز جنوب إيران، نفذه ثلاثة مسلحين «إرهابيين»، اليوم (الأربعاء)، وفق ما أفادت مواقع رسمية إيرانية.

وأكد التلفزيون الإيراني التابع للحكومة مقتل «13 شخصا وإصابة 40 آخرين»، في الهجوم.

من جهة ثانية وقعت اشتباكات بين قوات الأمن الإيرانية والمتظاهرين في مسقط رأس الشابة مهسا أميني التي قتلت أخيراً على أيدي السلطات الإيرانية، بعد أن تجمعت حشود بالقرب من قبرها بمناسبة مرور 40 يوماً على وفاتها خلال احتجازها من قبل الشرطة. وقالت جماعة حقوقية كردية إن أفراد الأمن أطلقوا الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.