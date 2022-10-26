كشفت مصادر مقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنه «متوجس خيفة» من الأعداد الضخمة التي ستوفدها إيران إلى العراق لإحياء مناسبة دينية العام القادم. وقالت المصادر لـ «عكاظ»: إن العراق لم يصدر أية موافقات على دخول نحو 5 ملايين إيراني إلى أراضيه دفعة واحدة، مؤكدة أن هذه سابقة غير صحية، محذرة أي مسؤول عراقي من السماح بدخول هذه الأعداد بسبب مخاطرها وتداعياتها الأمنية.وكان وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، أعلن، اليوم (الأربعاء)، عزم بلاده إيفاد نحو 5 ملايين زائر لإحياء مراسم دينية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمام الاجتماع الـ 103 للجنة الأربعين المركزية.ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية شبه الرسمية عن وزير الداخلية قوله: لقد دخل هذا العام أكثر من 3 ملايين و500 ألف زائر إيراني إلى الأراضي العراقية، ويجب أن نخطط لزيارة حوالى 5 ملايين زائر في العام القادم. وأضاف أن الجهات المعنية الإيرانية ستجري محادثات مع الحكومة العراقية الجديدة لتحديث الاتفاقيات بين البلدين من أجل رفاهية وراحة الزوار، بحسب تعبيره. في غضون ذلك ،طلب رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني من رئيس البرلمان محمد الحلبوشي عقد جلسة منح الثقة لحكومته يوم غد (الخميس). وقال مصدر نيابي لـ«عكاظ»: «إن طلب السوداني إلى رئاسة مجلس النواب بشأن عقد جلسة منح الثقة لحكومته غير واجب التنفيذ، موضحاً أنه ليس من حق رئيس الوزراء المكلف تحديد موعد عقد الجلسة على رئاسة البرلمان». وأضاف «إن رئاسة البرلمان ستنظر في طلب السوداني بعقد جلسة (الخميس) من عدمه»، لافتا إلى أنه في حال رفض أحد أعضاء هيئة رئاسة البرلمان فإن جلسة منح الثقة للحكومة ستؤجل إلى الأسبوع القادم. ولفت المصدر إلى أن هيئة رئاسة البرلمان هي الجهة الوحيدة التي تحدد توقيت انعقاد الجلسات. وأعلن السوداني اليوم (الأربعاء) «تدقيقا نهائياً لأسماء أعضاء حكومتة، مؤكداً أنها ستعرض غدا». وأظهر كتاب رسمي طلباً تقدم به السوداني، بتحديد جلسة (الخميس) موعداً لعرض تشكيلته الوزارية على البرلمان العراقي. وكشف قيادي في الإطار التنسيقي، أن اجتماع قادة الإطار التنسيقي انتهى مساء أمس (الثلاثاء) بالاتفاق على دعوة مجلس النواب لعقد جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة السوداني. وأوضح أن السوداني سيقدم فريقه الوزاري إلى البرلمان الذي يضم 16 مرشحا للحقائب الوزارية من أصل 22 وزارة.