كشفت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، بأن واشنطن ستضع دفاعاتها الصاروخية والنووية في حالة تأهب، لحماية حليفتيها اليابان وكوريا الجنوبية، من تهديدات كوريا الشمالية.

وأضافت شيرمان، خلال اجتماع ثلاثي عقدته اليوم مع نظيريها الياباني والكوري الجنوبي في طوكيو، أن تكرار إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية في الأسابيع الأخيرة، يعتبر استفزازاً خطيراً، وعملاً غير مسؤول، ومزعزع للاستقرار.

ويعتبر هذا الاجتماع الثاني للمسؤولين الثلاثة منذ تولي الرئيس الكوري الجنوبي المحافظ، يون سوك يول، منصبه في مايو، ما يشير إلى تحسن العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية.