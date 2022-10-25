ذكرت وسائل إعلام أمريكية اليوم (الثلاثاء)، أن وزير الدفاع الأمريكي في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، آشتون كارتر توفي عن عمر ناهز 68 عاماً.

وأوضحت أسرته في بيان اليوم، أن كارتر توفي مساء الاثنين بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

يذكر أن وزير الدفاع السابق خدم خلال العامين الأخيرين من إدارة أوباما، وساعد في الإشراف على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية لمحاربة «داعش» من سورية والعراق.

وتولى كارتر منصب وزير الدفاع في الفترة من فبراير 2015 إلى يناير 2017، وفق شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وبعد أن ترك الخدمة العامة، ترأس كارتر مركز بيلفر للعلوم والشؤون الدولية في كلية كينيدي بجامعة هارفارد.

وذكرت «سي إن إن» أن كارتر وأثناء قيادته للبنتاغون، أشرف على السنوات الأخيرة من التدخل الأمريكي في أفغانستان تحت رئاسة أوباما والجهود الأمريكية لمحاربة صعود داعش في الشرق الأوسط، والتي شملت نشر القوات الأمريكية.

وشهدت فترة ولايته أيضا جهوداً لتوسيع الأدوار المتاحة للنساء في القتال إضافة إلى رفع الحظر المفروض على المتحولين جنسياً من الخدمة بشكل علني.

بعد توليه المنصب من تشاك هاغل الذي أُجبر على الاستقالة من منصب وزير الدفاع في نوفمبر 2014، تم تكليف كارتر على الفور بمعالجة صعود تنظيم «داعش»، الذي سيطر بحلول ذلك الوقت على مناطق كبيرة في العراق.

وعلى الرغم من أن أوباما حينها، جعل انسحاب القوات العسكرية الأمريكية من العراق أولوية رئيسية في سياسته الخارجية، إلا أنه أعاد في نهاية المطاف إلزام القوات الأمريكية في البلاد بالتعامل مع الجماعة الإرهابية.