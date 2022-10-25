أسفر إنذار من غارة جوية في أوكرانيا عن لجوء الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى قضاء ساعة في ملجأ بمنطقة تشيرنيغوف الأوكرانية.

ونشر الصحفي بشركة «إيه آر دي» للإذاعة والتلفزيون الألمانية، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو يظهر شتاينماير ذاهباً إلى ملجأ، مشيراً إلى أن الرئيس الألماني تحدث في الملجأ مع السكان ورئيس بدية كوريوكوفا، وقال الصحفي إن الرئيس الألماني غادر الملجأ بعد ساعة، حسبما ذكره موقع روسيا اليوم.

يذكر أن الرئيس الألماني شتاينماير وصل إلى أوكرانيا اليوم، في زيارة غير معلنة، ومن المقرر أن يجتمع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وهي الزيارة الأولى لرئيس ألماني إلى أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية في وقت سابق أن شتاينماير ألغى زيارته إلى كييف، التي كان من المقرر إجراؤها الأسبوع الماضي لدواعٍ أمنية، حيث أوصت الخارجية الألمانية، وكذلك وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في ألمانيا بذلك.