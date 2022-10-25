اعتبر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أنه لا بوادر للمفاوضات أو الحلول السلمية بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن الصراع في أوكرانيا والأزمة الناتجة عنه في تفاقم مع مرور الوقت.وردا على سؤال خلال حضور ورشة عمل مفتوحة في مدينة فلاسوتينسي جنوبي صربيا، حذر في تصريح له اليوم (الثلاثاء)، من أن أمام العالم خمسة أشهر ستكون عصيبة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مع قرب فصل الشتاء.من جهته أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة والبابا فرنسيس وأي جهة أخرى، في سبيل إيجاد حلول مناسبة لإنهاء الصراع في أوكرانيا.جاء ذلك ردا على مناشدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبابا فرنسيس، بالتواصل مع الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن، وحثهما على الجوس إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية.يذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقع مرسوما رئاسيا يحظر التفاوض مع روسيا، ويجرم أي شخص أوكراني يقدم على ذلك بتهمة الخيانة.