أعلن مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية محمود أميري مقدم، اليوم (الثلاثاء)، أن عدد قتلى الثورة وصل إلى 234 على الأقل، بينهم نحو ك 29 طفلاً.

وشهدت مهاباد في محافظة أذربيجان الغربية تظاهرات، ترافقت مع انتشار كبير لقوات الأمن، فيما قام متظاهرون بإشعال النار في تمثال لقاسم سليماني بالعاصمة طهران.

وتعرضت طالبات في مدرسة ثانوية بطهران للضرب من قبل المسؤولين، (الاثنين)، بعد رفضهن الخضوع لتفتيش ملابسهن وتسليمهن هواتفهن المحمولة.

وكشفت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي نُشرت على تويتر الواقعة، حيث استخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق الأهالي الذين تجمعوا أمام المدرسة.