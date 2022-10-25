أثارت زلة لسان للرئيس الأمريكي جو بايدن السخرية والانتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أخطأ في اسم رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك.

وأخطأ الرئيس الأمريكي في نطق اسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال حديثه في البيت الأبيض أمس (الاثنين)، بعد تأكيد صعود سوناك إلى مكتب «10 داونينغ ستريت»، إذ قال بايدن إن «رشيد سانوك» هو الآن رئيس وزراء المملكة المتحدة.

وأضاف بايدن: «كما يقول أخي أمر مثير للدهشة من حزب المحافظين من المتوقع أن يصبح رئيس الوزراء على ما أعتقد غداً عندما يذهب لرؤية الملك، مذهل جداً وإنها علامة فارقة وهي مهمة»..

وقال أحدهم ساخراً في تعليق على صفحات التواصل الاجتماعي: «حياة مديدة رشيد سانوك»، فيما أضاف آخر: «بايدن دعا ريشي سوناك «رشيد سانوك»..لا أستطيع التوقف عن التجعيد».

وكتب مغرداً على حساب آخر: «رشيد سانوك يجب أن يكون أطرف شيء سمعته طوال اليوم، فليعطِ أحدهم بايدن أدويته».