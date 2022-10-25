أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم (الثلاثاء) أن حل خلافات تشكيل الحكومة بسيط جداً ويتمثل بتطبيق معايير موحدة؛ لأنها المدخل الصحيح لإنتاج حكومة فاعلة وقادرة على إدارة شؤون البلاد، موضحاً أنه طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم المساواة بين الجميع والعودة مساء لإصدار المراسيم.

وقال الرئيس عون في حديث للإعلاميين المعتمدين في قصر بعبدا اليوم: «إن ما يجري حالياً في تشكيل الحكومة يناقض مبدأ وحدة المعايير، فالجهات المشاركة في الحكومة تسميها وزراءها، وعندما يأتي دور التيار الوطني الحر في عملية التسمية، يصار إلى التمسك بالتدخل واختيارهم الوزراء وليس الجهة السياسية المعنية، وهذا أمر غير طبيعي ولا يمكن القبول به. فعندما يريد كل فريق أن يختار وزراءه على الآخرين أن يقبلوا باعتماد معيار واحد للجميع وعدم الاعتراض».

وعن صلاحيات الحكومة الحالية إذا حصل شغور رئاسي، أوضح عون أن الحكومة ستكون منتقصة الصلاحيات، وبالتالي لا يمكن أن تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة.

وكان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي زار عون صباحاً وخرج دون الإدلاء بأي تصريح.