أعلنت الحكومة الفدرالية في الصومال اليوم (الثلاثاء) مقتل أكثر من 100 مسلح من حركة الشباب الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة، بينهم قيادات بارزة في عملية عسكرية بمحافظة شبيلي الوسطى جنوب شرقي البلاد.

وأوضحت الحكومةالصومالية في بيان لها تدمير سيارات تحمل معدات عسكرية في عمليات نفذتها المخابرات الوطنية بالتعاون مع الشركاء الدوليين خلال الساعات 48 الماضية، مبينة أن العملية العسكرية جرت في منطقتي مساجد علي جدود، وبورعولو المعروفة باسم دوليلي بمحافظة شبيلى الوسطى.

وذكرت الحكومة الفيدرالية أن العملية الأولى جرت السبت استهدفت مرآباً ومنزلاً كانا يجتمع فيهما قيادات وعناصر مليشيا الشباب وأسفرت عن مقتل 21 منهم بينهم القيادي عبدالله علي عرالي، موضحة أن العملية الثانية جرت الأحد في ضواحي منطقة مساجد علي جدود، وأسفرت عن مقتل 11 من عناصر مليشيات الشباب، وإصابة أكثر من 30 آخرين.

وأفاد البيان أن العملية الثالثة تعد الأقوى وتمت في منطقة بورعولو حيث كان يجتمع عناصر الجبهات بقيادة القيادي مصعب عبدالله سني وقيادات أخرى من أجل التخطيط لشن هجوم على الجيش الوطني، فيما استهدفت العملية الرابعة مليشيات فارة من العمليات السابقة، وتمت أثناء تجمعهم، وتم القضاء عليهم جميعاً.

وقال نائب وزير الإعلام عبدالرحمن يوسف: إن الحكومة بالتعاون مع السكان المحليين والحلفاء الدوليين ستواصل دحر الإرهابيين في جميع الأقاليم لحين تحرير جميع المناطق الخاضعة لسيطرتهم جنوب ووسط البلاد.