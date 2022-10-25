كشفت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة سيجري تعديلا على حكومته التي شكلها قبل عامين يشمل نحو 8 وزراء. وأفادت المصادر بأن من بين الوزراء الذين سيطالهم التعديل: المياه والعمل والأشغال والثقافة.وتشكلت حكومة الخصاونة في 12 أكتوب 2020، وأجرى رئيس الوزراء 4 تعديلات على الحكومة منذ تشكيلها.وفي 12 أكتوبر 2020، أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مرسومًا بالموافقة على تشكيل حكومة الخصاونة، والتي تألفت حينها من 31 وزيرا، إضافة إلى رئيس الوزراء الذي يحمل حقيبة الدفاع.والخصاونة هو رئيس الوزراء الـ13 في عهد الملك عبد الله الثاني، منذ توليه سلطاته الدستورية في 7 فبراير 1999.