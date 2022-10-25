وسط إجراءات أمنية مشددة، تشهد العاصمة العراقية ومحافظات أخرى، اليوم (الثلاثاء)، مظاهرات شعبية لإحياء ذكرى مظاهرات الـ25 من أكتوبر عام 2019 التي استمرت أشهراً عدة وراح ضحيتها عشرات الآلاف بين قتيل وجريح.وأعلن مصدر أمني عراقي أن القوات الأمنية أغلقت مداخل ساحة التحرير وسط بغداد بالحواجز الأسمنتية تحسّباً لانطلاق مظاهرات في مناطق عدة بالعاصمة. وقال المصدر إنه جرى أيضاً إغلاق مدخل الشيخ عمر وجسري السنك والجمهورية وساحات الخلاني والطيران وغرناطة والنسور.وقبل 3 سنوات في مثل هذا اليوم، تجددت المظاهرات الاحتجاجية الشعبية التي كانت انطلقت في بغداد واكتظت ساحة التحرير بآلاف المتظاهرين للمطالبة بإصلاح العملية السياسية في البلاد، وحل مشكلات البطالة، وتوفير فرص عمل، ومعالجة ملفات الفساد.وتطورت الأحداث بعد أن استخدمت القوات العراقية الأعيرة النارية والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في ساحة التحرير، ما أدى إلى توسع رقعة المظاهرات لتشمل 9 محافظات عراقية شيعية في وسط وجنوب البلاد، وراح ضحيتها حسب إحصاءات حكومية 600 قتيل، ونحو 25 ألف مصاب.