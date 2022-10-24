قررت مجموعة العمل المالي «فاتف»، المنظمة الرقابية العالمية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، رفع دولة باكستان من قائمتها الرمادية لتمويل الإرهاب حسبما ذكره موقع «روسيا اليوم».

وأعلن رئيس «مجموعة العمل المالي» راجا كومار، أن باكستان رفعت من القائمة الرمادية، إثر التدابير التي اتخذتها لضمان الشفافية في المعاملات المصرفية.

وذكر رئيس مجموعة العمل المالي، أن مجموعة العمل تحركت في زيارة ميدانية، في نهاية أغسطس الماضي، وتحقق الفريق من وجود مستوى عال من الالتزام والعمل الجاد للحد من تمويل الإرهاب.

كما رحب كومار بالخطوات التي اتخذتها باكستان لتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية وغير المالية القائمة على المخاطر وتحسين نتائج مصادرة الأصول والتحقيق في عمليات غسل الأموال ومحاكمة مرتكبيها، وأكد أنها رفعت من قائمة المراقبة المتزايدة نتيجة لذلك.

يذكر أن دولة باكستان بقيت على القائمة الرمادية مدة 4 سنوات، منذ العام 2018، ما عرضها للكثير من القيود المالية التي كان لها أثر واضح على اقتصادها.