بعد مواصلة مليشيا الحوثي هجماتها على المنشآت المدنية في المناطق المحررة ومحاولة استهداف مطار عتق بمحافظة شبوة، وجه رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم (الإثنين)، باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ قرارات مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي، خصوصاً تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، ووضع البدائل اللازمة لتفادي انعكاسات القرار على معيشة المدنيين في مناطق المليشيا.وأكد رئيس الوزراء اليمني خلال اجتماع مشترك لوزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، حرص الحكومة، وبتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، على عدم تضرر المواطن العادي في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية من هذا القرار.جاء ذلك في الوقت الذي تصدت الدفاعات الجوية لقوات العمالقة وقوة دفاع شبوة لطائرة مسيّرة حوثية حاولت استهداف مطار عتق بمحافظة شبوة. ووفقاً لمصادر عسكرية، فإن 4 طائرات دون طيار حوثية حلقت على علو منخفض وحاولت استهداف منشآت نفطية ومطار عتق، لكن الدفاعات الجوية تصدت لها وأجبرتها على مغادرة الأجواء.وكانت المليشيا الحوثية قد استهدفت سفينة هانا والسفينة التاج بوت بليو ووتر الراسية في ميناء رضوم بمحافظة شبوة، دون أن تتمكن من إحداث أي أضرار بشرية أو مادية، فيما تعرض ميناء الضبة في محافظة حضرموت لهجوم حوثي بواسطة طائرتين مفخختين أثناء رسو سفينة نفطية.من جهة أخرى، أسقطت الدفاعات الجوية للقوات المشتركة، اليوم، طائرة مسيّرة حوثية في عزلة البراشا بمديرية مقبنة غرب تعز. ووفقاً لمصدر عسكري، فإن الدفاعات الجوية للواء 23 مشاة من ألوية العمالقة الجنوبية في الساحل الغربي رصدت الطائرة أثناء تحليقها على عزلة البراشا بمحور حيس وتمكنت من إسقاطها. ولفت المصدر إلى أنه تم نقل حطام الطائرة المسيّرة إلى الجهات المختصة، مبيناً أن الطائرة هذه تعد الثانية من نوعها التي يتم إسقاطها في محور حيس خلال أقل من 48 ساعة.