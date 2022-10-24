وسط مخاوف من توسع الصراع إلى الدول المجاورة لأوكرانيا، خصوصاً بعد قرار الولايات المتحدة نشر مجموعتها الجوية فائقة القوة التي تسمى «النسور الصارخة»، في قاعدة جوية برومانيا، حذرت روسيا اليوم (الإثنين)، من استعمال أوكرانيا لـ«القنبلة القذرة».

وقالت وزارة الدفاع الروسية في إحاطتها اليومية: أوكرانيا دخلت المرحلة الأخيرة من صنع تلك القنبلة، منبهة إلى أنه في حال تفجيرها، فإن المواد المشعة قد تغطي بولندا وإلى مدى يصل إلى 1500 كيلومتر. فيما أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن التهديد الأوكراني بشأن القنبلة القذرة حقيقي.

واعتبر بيسكوف أن الأمر متروك للغرب فيما إذا كانوا يريدون تصديق ذلك أو لا، موضحاً أن باريس وبرلين لا تبذلان أي مساع من أجل الحل.

وقال المتحدث باسم الكرملين: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس لم يبديا أي رغبة في الاستماع لموقف الجانب الروسي أو المشاركة في أي جهود وساطة.

من جهة أخرى، كشفت قناة «سي بي سي» الأمريكية قراراً أصدره البنتاغون يقضي بإرسال الفرقة 101 المحمولة جواً، والمعروفة باسم «النسور الصارخة»، إلى قاعدة عسكرية برومانيا على بُعد أميال من أراضي أوكرانيا حيث يستعر القتال.

وأشارت إلى أن الفرقة يبلغ قوامها نحو 5 آلاف وتتبع الجيش الأمريكي، عادت إلى أوروبا لأول مرة منذ نحو 80 عاماً وسط تصاعد التوتر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي «الناتو» الذي تقوده الولايات المتحدة، مبينة أن الفرقة مدربة على الانتشار في أي ساحة معركة حول العالم، في غضون ساعات، وجاهزة للقتال.

ونقلت «سي بي إس نيوز» عن نائب قائد الفرقة، العميد جون لوباس قوله: «نحن مستعدون للدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو، ونملك قدرة فريدة على الهجوم الجوي».