فيما أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض كيفين مونوز أن الرئيس ألأمريكي جو بايدن سيحصل على لقاح محدث لفايروس كوفيد-19 غداً (الثلاثاء)، أقر بايدن أن من حق الجمهور في بلاده القلق بشأن صحته قبل الانتخابات القادمة.

وخلال لقاء له مع قناة MSNBC عندما سئل عما إذا كان ينبغي على الناس التصويت له، نظرا إلى سنه واحتمال تدهور صحته قال بايدن: للناخبين الحق في القلق، وهو أمر طبيعي بالنسبة لسنه، مضيفاً: أفضل طريقة لإصدار حكم هي مراقبة ما إذا كنت أتباطأ في حركتي؟ هل أفقد إيقاعي السابق؟ من الممكن أن أمرض أو أموت غدا.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن عزمه الترشح لولاية ثانية، إلا أنه لم يتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن بعد، إذ أوضح في اللقاء أنه يعتزم اتخاذ قرار بشأن إعادة انتخابه بعد انتخابات الكونغرس في نوفمبر، معرباً عن ثقته في أنه قد يهزم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مرة أخرى إذا شارك في الانتخابات.

ويعتبر بايدن أكبر رئيس للولايات المتحدة الأمريكية في تاريخها، لكنه أصيب في يوليو الماضي بفايروس كورونا وكان يعاني من أعراض خفيفة وجاءت نتيجة اختباره إيجابية في ما وصف بأنها حالة من حالات ارتداد العدوى في نسبة صغيرة من الأشخاص الذين تناولوا عقار باكسلوفيد المضاد للفايروسات.

وبدأت الولايات المتحدة في طرح جرعات من لقاح كوفيد المحدث في سبتمبر الذي يتعامل مع فايروس كورونا الأصلي ومتحوراته.