في حادثة هي الثانية في أقل من أسبوع، لقي طياران روسيان مصرعهما، اليوم (الأحد)، إثر تحطم طائرة عسكرية في إيركوتسك في سيبيريا، بحسب حاكم المنطقة الروسية الذي أكد أنها تحطمت فوق بناية سكنية مكونة من طابقين في إركوتسك.

وأكد حاكم إركوتسك، إيجور كوبزيف، أنه توجه إلى موقع الحادثة، لكن ليس لديه معلومات بعد عن المصابين والقتلى، قبل أن تعلن موسكو مقتل الطيارين، فيما أكدت وزارة الطوارئ الروسية، في بيان، إن الطائرة تحطمت خلال اختبار طيران.

وكانت مقاتلة روسية من طراز سوخوي (سو- 34) قد سقطت فوق بناية سكنية في مدينة ييسك بجنوب روسيا والواقعة على الحدود مع أوكرانيا ما أسفر عن مقتل 15شخصاً.