ما زال رئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني يواجه العراقيل بسبب احتدام الصراع بين القوى الشيعية على الوزارات المالية والسيادية.وبحسب المعلومات فقد تمكن الشياع حتى الآن من تحييد وزارتي الدفاع والداخلية، والنأي بهما بعيداً عن المحاصصة، فيما يدور صراع محتدم في الوقت الراهن على حقيبتي المالية والنفط. وكشف مصدر مطلع لـ «عكاظ»، المدة التي سيتمكن فيها السوداني من تشكيل حكومته، وقال إن رئيس الوزراء المكلف سيتمكن من تشكيل حكومته خلال مدة تراوح بين (10 إلى 15 يوماً) من يوم تكليفه، لافتا إلى أن المفاوضات تجري وسط أجواء إيجابية مع الكتل والأحزاب السياسية لكن هناك بعض القوى تسعى للسيطرة على وزارات بعينها.من جهة أخرى ، أعلنت السطات الأمنية اليوم(الأحد)، اعتقال تسعة إرهابيين بينهم قيادي بارز فجر مرقداً دينياً في محافظة ديالى. وأفاد الجهاز الأمني بأن مفارز جهاز الأمن الوطني وبناءً على مذكرات قضائية تمكنت من إلقاء القبض على (9) إرهابيين في مناطق متفرقة من محافظة ديالى، بينهم قيادي بارز شارك بعدد من العمليات الإرهابية من بينها تفجير أحد المراقد الدينية في المحافظة.ولفت إلى "تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراء العادل بحقهم".