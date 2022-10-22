قال النائب البريطاني المحافظ جيمس دودريدغ، حليف رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، اليوم (السبت)، إن جونسون لديه من التأييد ما يكفي لخوض سباق شغل منصب رئيس الوزراء، مضيفاً في منشور على تويتر أن الزعيم البريطاني السابق وصل إلى نصاب التأييد المطلوب لخوض السباق وهو 100 نائب.

وفي تقارير منفصلة ذكرت صحيفة «صنداي تايمز» وهيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) وشبكة «سكاي نيوز» نقلاً عن مصدر قريب من جونسون (لم تسمه) أنه يحظى بتأييد 100 عضو في البرلمان عن حزب المحافظين، وأنه لذلك «يمكن» أن يظهر على قائمة المرشحين لرئاسة الوزراء.



ويجب على المشرعين المحافظين الراغبين في الترشح لدخول مقر رئاسة الوزراء «10 داوننغ ستريت»، تأمين دعم 100 من زملائهم بحلول الساعة 2 ظهر الاثنين القادم.