دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف الهجوم الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي بطائرتين مسيرتين مفخختين استهدفتا ميناء الضبة النفطي في حضرموت أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام في الميناء.

وأكد الأمين العام، خلال اتصال هاتفي اليوم (السبت)، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن هذا الهجوم يعد خرقاً سافراً لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وتهديدا للمنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه مثل هذه الاعتداءات، استنادا إلى القانون الدولي لضمان عدم تكرارها بما يحفظ حركة التجارة والإمدادات النفطية، وكذلك يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد الأمين العام بأن هذا الهجوم يُعد تصعيداً من مليشيا الحوثي الإرهابية بعد انتهاء الهدنة الأممية في اليمن والذي رفضت تلك المليشيا تمديدها وتوسيعها بالرغم من كل الجهود التي بذلت، وحرص الحكومة الشرعية اليمنية على تقديم كافة التسهيلات لتمديدها انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني الشقيق.

وأكد الأمين العام الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ودعم جهود الحكومة الشرعية اليمنية، وجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تمديد الهدنة وإيقاف إطلاق النار في اليمن والتوصل إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية لتحقيق تطلعات الشعب اليمني.