كشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن الوثائق التي ضبطها مكتب التحقيقات الفيدرالي في حيازة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، تحوي معلومات استخباراتية سرية حول إيران والصين.

وأفصحت مصادر الصحيفة عن وثيقة واحدة على الأقل من بين المضبوطات تتضمن وصفاً لبرنامج إيران الصاروخي. في حين أن بقية الوثائق تتضمن توصيفاً للعمل الاستخباراتي الخاص الذي استهدف جمهورية الصين الشعبية.

ووفقاً للصحيفة، المعلومات الواردة في الوثائق قد تفضح أساليب جمع المعلومات التي تستخدمها الولايات المتحدة. ويرى خبراء أن كشف هذه المعلومات سيعرض عملاء المخابرات الأمريكية للخطر، إضافة لكشف أساليب جمع المعلومات. كما يشير الخبراء إلى أن الدول الأخرى أو خصوم أمريكا يمكن أن يقوموا بخطوات انتقامية رداً على الإجراءات التي قامت بها الولايات المتحدة سرّاً.

وتُعد الوثائق المتعلقة بإيران والصين التي تم ضبطها خلال عمليات التفتيش من بين أكثر الوثائق سرية.

وأجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي عملية تفتيش في المبنى العقاري العائد لترمب في منطقة «مارـــ إيه ـــ لاغو» في 8 أغسطس. وقد ركز عملاء المخابرات على مكتب الرئيس السابق والمباني التي يعيش فيها عندما يتوقف في فلوريدا.

من جهته رد ترمب على الاتهامات بأنه لا يمكن أن تكون هناك تجاوزات من جانبه؛ لأنه، كرئيس، كان يمتلك صلاحية رفع السرية عن الوثائق، وقد يكون الاستثناء الوحيد هي المواد المتعلقة بالمجال النووي، هنا يمتلك الرئيس صلاحيات محدودة.