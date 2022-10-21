أصدرت لجنة في الكونغرس الأمريكي تحقق في أحداث الشغب بمبنى الكابيتول (مبنى الكونغرس) في 6 يناير 2021، أمر استدعاء قانونياً للرئيس السابق دونالد ترمب للإدلاء بشهادته أمام المشرعين.

وطلبت اللجنة من ترمب المثول أمامها يوم 14 نوفمبر أو بحدود هذا التاريخ.

وقال المشرفان على اللجنة البرلمانية الديموقراطي بيني تومسون والجمهورية ليز تشيني: «ندرك أن استدعاء رئيس سابق إجراء مهم وتاريخي، ونحن لا نتعامل معه باستخفاف».

وكانت اللجنة المكونة من 7 أعضاء ديموقراطيين وعضوين جمهوريين، قد صوتت بالإجماع في 13 أكتوبر لاستدعاء الرئيس السابق.

وقد يواجه ترمب اتهامات جنائية إذا لم يمتثل للاستدعاء.

ولم يتضح بعد كيف سيرد ترمب وفريقه القانوني على أمر الاستدعاء.