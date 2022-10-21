أعلن المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إحنات، إسقاط 85% من الطائرات المسيرة الإيرانية التي تستخدمها روسيا في الحرب، وذلك تزامناً مع تردد أنباء عن مقتل 10 إيرانيين في الحرب الروسية الأوكرانية.

يأتي هذا بينما طالبت الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بإجراء تحقيق أممي في استخدام روسيا لهذه الطائرات المسيرة.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، إن بلاده أسقطت 85% من طائرات «كاميكازي» الإيرانية الصنع التي تستخدمها روسيا. مضيفاً أن أوكرانيا بحاجة إلى دعم حلفائها لمنع طهران من بيع صواريخ باليستية لموسكو.

وزاد: «تعلمنا كيفية تحديد الطائرات الإيرانية المسيرة وإسقاطها بشكل أكثر فعالية».

إلى ذلك أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن إيران التي باعت روسيا طائرات مسيرة، أرسلت عسكريين إلى شبه جزيرة القرم، لمساعدتها في استخدامها في حربها ضد أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الوزارة الجنرال بات رايدر للصحفيين، «ما زلنا نرى إيران متواطئة فيما يتعلق بتصدير الإرهاب، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، ولكن الآن أيضاً في أوكرانيا».