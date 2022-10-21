قال مسؤول أوكراني، اليوم (الجمعة)، إن 10 خبراء إيرانيين كانوا يدربون جنوداً روسيين قتلوا في ضربات أوكرانية الأسبوع الماضي.

وأفاد مركز المقاومة الوطني الأوكراني أن هناك مدربين إيرانيين يشرفون على قيام القوات الروسية بإطلاق طائرات انتحارية دون طيار من داخل الأراضي الأوكرانية التي ضمتها روسيا.

وذكر المركز، نقلاً عن المقاومة الأوكرانية السرية أن الروس أخذوا مدربين إيرانيين إلى إقليم خيرسون وشبه جزيرة القرم المحتلين لإطلاق طائرات «شاهد -136».

وأضاف بيان المركز: «أنهم يشرفون بشكل مباشر على إطلاق تلك الطائرات على أهداف مدنية أوكرانية، بما في ذلك الضربات على ميكولايف وأوديسا».