طالب خطيب الجمعة في العاصمة الإيرانية طهران أحمد خاتمي النظام الإيراني بتدابير صارمة ضد المتظاهرين، زاعماً أن من يظن أن حكام النظام سيسقطون، حالم.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية إن رجل الدين المتشدد خاتمي قال في خطبة اليوم (الجمعة): «على القضاء التعامل مع مثيري الشغب، الذين خانوا الأمة، وسكبوا الماء في طاحونة مياه العدو، وذلك بشكل يردع الآخرين حتى عن الرغبة في إثارة الشغب مجدداً».

وأضاف: «قالوا للفتية المخدوعين إنهم إن بقوا في الشوارع لأسبوع، فسيسقط النظام الحاكم، واصلوا أحلامكم!».

وعصفت المظاهرات بمختلف المدن الإيرانية منذ وفاة مهسا أميني في الشهر الماضي أثناء احتجازها لدى الشرطة. وقد اندلعت، اليوم (الجمعة)، احتجاجات ضخمة بمدينة زاهدان عاصمة إقليم بلوشستان إيران. وردد المتظاهرون هتافات: «الموت لخامنئي» و«الموت للباسيج».