كشفت شبكة «سي إن إن» CNN الأمريكية، انخفاض فرص الديمقراطيين في الحفاظ على الأغلبية في مجلس الشيوخ. وأفادت أنه قبل نحو شهر كان لدى الديمقراطيين فرصة بنسبة 7 من 10 في الحفاظ على الأغلبية في انتخابات التجديد النصفي، وفقاً لنموذج التنبؤ في FiveThirtyEight. لكن حالياً، انخفضت هذه الاحتمالات إلى ما يقرب 6 من 10، إذ يبدو أن العديد من السباقات الرئيسية في مجلس الشيوخ تتقلص لصالح الجمهوريين.وتقلص تقدم الديموقراطي جون فيترمان في ولاية بنسلفانيا على الجمهوري محمد أوز، مع استمرار المخاوف بشأن صحة نائب الحاكم (الذي أصيب بسكتة دماغية في مايو)، وظهر الرئيس جو بايدن مع فيترمان خلال زيارة إلى ولاية بنسلفانيا (الخميس) الماضي في محاولة لإعادة الزخم لحملته.وفي أريزونا، يبدو أن مرشح الحزب الجمهوري بليك ماسترز يكسب الزخم على السناتور الديمقراطي مارك كيلي، على الرغم أن شاغل الوظيفة هو المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات، لكنّ هناك تنافساً شديداً بين الرجلين.أما في ولاية نيفادا، فقد أظهر استطلاع لـ CBS News / YouGov أن السباق على مقعد مجلس الشيوخ متكافئ وأن المرشح الجمهوري آدم لاكسالت يتقدم بنسبة 49% والسناتور الديمقراطي كاثرين كورتيز ماستو بنسبة 48%.وفي ويسكونسون، بدأ الديموقراطيون في توجيه أصابع الاتهام خصوصاً بعدما شاهد المرشح الديموقراطي مانديلا بارنز تقدمه على السناتور الجمهوري رون جونسون يتلاشى خلال الشهرين الماضيين.وفي جورجيا، لا تبدو المزاعم المتعلقة بعلاقات الجمهوري هيرشل ووكر السابقة مع النساء أثرت على فرصه ضد السناتور الديمقراطي رافائيل وارنوك، وأظهرت استطلاعات الرأي أن شاغل المنصب يتقدم بفارق نقطة واحدة.ووفقاً للشبكة الأمريكية، ليس هناك شك في أن الجمهوريين في وضع أفضل اليوم مما كانوا عليه قبل شهر، وهذا لا يعني أنهم مرشحون حتى الآن للفوز بالأغلبية لكن الزخم قد يكون في صالحهم.ومع وجود 50-50 في مجلس الشيوخ مقسمة بالتساوي بين الحزبين، ومع بقاء 19 يوماً قبل الانتخابات، يتحرك الجمهوريون في الاتجاه الصحيح للسيطرة على الأغلبية.