أقصت لجنة الانتخابات الباكستانية رئيس الوزراء السابق عمران خان من الترشح لأي استحقاق لمدة 5 سنوات. ومُنع خان، اليوم (الجمعة)، من الترشح لأي منصب سياسي لمدة 5 سنوات، بحسب ما أعلن محاميه، بعد أن قضت لجنة الانتخابات في البلاد بأنه ضلل مسؤولين بشأن هدايا تلقاها أثناء تواجده في السلطة.وقال المحامي جوهر خان إن لجنة الانتخابات في باكستان أعلنت أن عمران خان متورّط في ممارسات فاسدة، مضيفاً أنه سيطعن في ذلك أمام محكمة إسلام أباد العليا في الوقت الحالي. وواجه خان خلال الشهور الأخيرة العديد من الإجراءات القانونية لكنه تخطاها قبل أن يصدر قرار منعه من الترشح.وصل خان إلى السلطة عام 2018 بفضل ناخبين سئموا من سياسات قادة الحزبين الرئيسيين في البلاد، بعدما وعد بإجراء إصلاحات اجتماعية ومكافحة الفساد.وقبل صدور القرار، كان خان ينوي الترشح لـ7 انتخابات فرعية من أصل 8، في اقتراع متعدد يعتبره «استفتاء» على شعبيته.ومع أنه من النادر أن يترشح باكستاني لهذا العدد الكبير من المقاعد، لكن من الواضح أن خان يتطلع لاختبار شعبيته، خصوصاً أنه كان يخطط لخوض الانتخابات التشريعية المقررة بعد عام بعد حجب الثقة عنه في شهر أبريل الماضي.