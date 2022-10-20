أعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي، اليوم (الخميس)، إقرار دول الاتحاد تجميد أصول 3 أفراد وكيان واحد مسؤولين عن توريد الطائرات المسيّرة الإيرانية، مهددة بتمديد العقوبات لتشمل 4 كيانات إيرانية أخرى مدرجة بالفعل على قائمة عقوبات سابقة.

واتهم الاتحاد الأوروبي إيران بالوقوف وراء تزويد روسيا بالمسيرات التي تستهدف المدن الأوكرانية، إذ قالت نبيلة مصرالي المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: «لقد جمعنا أدلّتنا الخاصة والتكتّل يستعدّ لردّ واضح وسريع وحازم».

وذكرت وسائل إعلامية دولية أن الاتّحاد الأوروبي أعدّ لفرض عقوبات على 3 مسؤولين عسكريين إيرانيين بينهم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية الجنرال محمد باقري.

ويتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات صارمة ضد إيران التي تواصل نشر الإرهاب والفوضى وتأجيج الصراعات والحروب في اليمن خصوصاً أن العقوبات تشمل شركة صناعات الطيران التابعة للحرس الثوري الإيراني.

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية اليوم إن وزير الخارجية جيمس كليفرلي سيصدر إعلاناً قريباً بشأن اتخاذ إجراء فيما يتعلق بالطائرات المسيرة الإيرانية، باللجوء لنظام العقوبات البريطاني المستقل.

وكان المتحدّث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل قد اعتبر تزويد إيران لروسيا بهذه الأنواع المحدّدة من الطائرات دون طيار يعدّ انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وهي مسألة تخصّ مجلس الأمن الدولي».