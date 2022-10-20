أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم (الخميس)، أن إحدى طائرات الرافال التابعة لها اشتبكت مع طائرتين مقاتلتين روسيتين أثناء تدريبات روتينية يوم 29 سبتمبر فوق البحر الأسود، معتبرة أن الحادثة لا تعتبر تصعيداً متعمداً.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، في بيان صادر عن الوزارة اليوم: «إن إحدى الطائرات الروسية أطلقت صاروخاً أثناء اشتباكها مع طائراتنا فوق البحر الأسود»، موضحاً إنه لا يعتبر إطلاق صاروخ من طائرة روسية بالقرب من طائرة بريطانية تقوم بدوريات في المجال الجوي الدولي تصعيداً متعمداً.

وأضاف بن والاس أمام البرلمان: «لا نعتبر ذلك تصعيداً متعمداً من الروس، تحليلنا يؤكد أنه كان عطلاً».

وأشار المسؤول العسكري البريطاني إلى أنه تواصل مع نظيره الروسي سيرجي شويجو بشأن الخطر المحتمل جراء إطلاق طائرتين روسيتين صاروخاً باتجاه طائرتنا فوق البحر الأسود، مؤكداً أن الأخير أوضح له أن الحادثة كانت بسبب «خطأ تقني».

واستطرد: «ومع ذلك، إنه تذكير بمدى الخطورة عندما تختار استخدام مقاتليك بالطريقة التي فعلها الروس على مدى فترات زمنية طويلة».