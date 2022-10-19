حذرت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا روزي دياز اليوم (الأربعاء) من خطورة رفض مليشيا الحوثي للاقتراح الأممي لتمديد الهدنة المنتهية في 2 أكتوبر الجاري.

وكتبت المسؤولة البريطانية على حسابها في توتير: «اليمنيون عاشوا منذ أبريل بأمان أكبر وسافروا بحرية أكبر، وتدفق النفط إلى الحديدة، وزار الآلاف أحباءهم وتلقوا رعاية طبية عاجلة في الخارج»، مضيفة: «رفض الحوثيين لتمديد الهدنة يعرض هذا التقدم وفرصة السلام للخطر، حان الوقت لقيادة الحوثيين للتواصل بشكل بناء مع الأمم المتحدة».

وطالبت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية جميع الأطراف اليمنية على تجنب أي تصعيد، موضحة أن الهدنة تعتبر أفضل فرصة للسلام منذ بدء الحرب ويستحقها الشعب اليمني.