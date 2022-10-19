قتلت طفلة وأصيب 4 آخرون اليوم (الأربعاء) في انفجار عبوة ناسفة زرعت في إحدى الدوريات التي كانت أمام أحد المطاعم في حي القبة بالقرب من مقر السلطة المحلية بمحافظة تعز.

وأكد مصدر أمني مقتل الطفلة وإصابة 4 بينهم طفلان في انفجار عبوة ناسفة زرعت في دورية عسكرية، موضحاً أن الأجهزة الأمنية تجري تحقيقاتها في الحادثة، لكنها تحمل بصمات إرهابية ولا يستبعد أن يكون وراء العملية عناصر وخلايا إرهابية حوثية مندسة.

ويتعرض المدنيون في تعز للموت سواء بالقصف والقنص والحصار الحوثي أو بالمتفجرات والعبوات الناسفة التي تزرعها خلايا إرهابية في عدد من المناطق وعمليات التصفية للقيادات العسكرية والأمنية والشخصيات السياسية.