أخلت الشرطة البريطانية، اليوم (الثلاثاء)، محيط مقر الحكومة داونينغ ستريت وسط العاصمة لندن والمنطقة الخاصة بمقر البرلمان، عقب العثور على طرد مشبوه.

ونقلت صحيفة «دايلي ميل» عن مسؤول حكومي لم تسميه قوله إنه تم إخلاء المباني الحكومية على طول طريق «وايت هول» الممتد بين البرلمان وميدان ترافالغار، فيما أكد شرطي للصحيفة إغلاق طريق بالقرب من داونينغ ستريت، حيث مكتب رئيسة الوزراء ليز تراس ومقر إقامتها.

ويعد طريق وايت هول موطناً للعديد من الإدارات الحكومية بما في ذلك وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء ووزارة الدفاع، فيما ظهرت صورة واحدة تبرز عملية إجلاء وزير المالية جيريمي هانت، حسب المصدر ذاته.

ولم تكشف الشرطة البريطانية تفاصيل بشأن طبيعة الطرد أو المشتبه به في الواقعة.