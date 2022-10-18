أيدت محكمة النقض المصرية أعلى جهة قضائية في حكم نهائي بإدراج عائشة خيرت الشاطر نجلة القيادي خيرت الشاطر المحبوس على قائمة الإرهاب لمدة 5 سنوات، ويشمل الحكم 44 شخصاً آخرين من بينهم محمد عبدالوهاب عبدالفتاح، أحمد صلاح الدين أحمد، هاجر خالد، أشرف رفعت عبد الحميد، المعتصم بالله محمد، إبراهيم رمضان، فكري محمد فكري، محمد أبو هريرة، سها سلامة.

وكانت السلطات الأمنية المصرية، ألقت القبض على نجلة الشاطر عام 2018، لاتهامها مع عدد من الشخصيات الأخرى بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وتحرض على ضرب الاقتصاد القومي، وتمويل الجماعات، وتشكيل تنظيم خطير يهدف لارتكاب اعمال إرهابية في البلاد.

وكانت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، قررت السبت الماضي تأجيل جلسة محاكمة عائشة الشاطر و30 متهماً آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ «تمويل الإرهاب» لجلسة 5 نوفمبر القادم لاستكمال المرافعة ولسماع الشهود، وهي القضية التي يواجه فيها المتهمون اتهامات، بتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والدعوة لتغير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة.