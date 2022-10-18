أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي بدور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية وحرصهم المستمر على تخفيف معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام والأمن والاستقرار في البلاد.

وأعرب العليمي عقب وصوله إلى مطار عدن الدولي اليوم (الثلاثاء) عن شكره للسعودية والإمارات على استجابتهم للاحتياجات والتدخلات الإنمائي، والخدمي، التي ستثمر قريباً في افتتاح، وتنفيذ عدد من المشروعات الحيوية، إضافة إلى التحسن المأمول في سعر صرف العملة الوطنية، والأوضاع الاقتصادية.

وأشار العليمي إلى أن جولته الخارجية أعادت القضية اليمنية إلى زخمها العالمي، وحشدت الدعم الإقليمي والدولي إلى جانب مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة وإصلاحاتهما الجارية في مختلف المجالات.