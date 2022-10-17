أدت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، اليوم (الإثنين)، اليمين الدستورية أمام نائب الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك قبل يوم من انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة التي ستعرض فيها الحكومة الجديدة برنامج عملها.

وطالب نائب الأمير الشيخ مشعل، الحكومة الجديدة بتطبيق القانون على الجميع بكل عدل ومساواة، وترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية والإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية، والارتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير العملية التعليمية، وتوفير الرعاية السكنية ومكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، وفق تعبيره.

وكان مرسوماً أميرياً قد صدر أمس قضى بإعادة تشكيل حكومة الشيخ أحمد نواف الصباح ضمت 15 وزيرا، بينهم سيدتان، وشهدت التشكيلة الجديدة تغيير 8 وزراء، أبرزهم وزير الخارجية، حيث عُين سفير الكويت السابق في الولايات المتحدة الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.

ووعد رئيس الوزراء الكويتي الجديد بتذليل كل العقبات والتحديات من أجل تحقيق تطلعات ومصلحة المواطنين. ومن المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعها الأول عقب أدائها اليمين الدستورية أمام نائب الأمير، وستناقش خلاله برنامجها للمرحلة القادمة، في إطار استعداداتها لجلسة الغد.