فيما دخلت الاحتجاجات في إيران أسبوعها الرابع على التوالي دون أن تخمد جذوتها بعد، أعلنت مجموعة «أنونيموس» للقرصنة المعلوماتية، اليوم (الإثنين) اختراق 407 من كاميرات المراقبة المنتشرة في شوارع العاصمة الإيرانية طهران وسحب معلوماتها بما يفشل جهود السلطات الأمنية الإيرانية في قمع الاحتجاجات.

وأفادت المجموعة في تغريدة على حسابها في «تويتر» بأنه من أجل دعم الاحتجاجات في إيران، قامت المجموعة باختراق معلومات مئات من كاميرات المراقبة في طهران وعطلتها لمساعدة المحبين للحرية في إيران، مستعرضة قائمة من الكاميرات في طهران التي ذكرت بأنها اخترقتها، بما في ذلك كاميرات شوارع آزادي بهبودي وتوحيد وشريعتي وصدر وميدان قدس وشارع ولي عصر في طهران.

جاء ذلك في الوقت الذي قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن السلطات الأمنية استطاعت تحديد هوية بعض قادة الاحتجاجات باستخدام كاميرات المراقبة الموجودة في الشوارع.

ونجح عدد من القراصنة الإيرانيين على تنفيذ هجمات إلكترونية واسعة النطاق ضد المواقع الإلكترونية الحكومية الإيرانية، إذ اخترقت مواقع لوزارات النفط والاقتصاد والمالية والثقافة ووكالات أخبارية والتلفزيون الرسمي الإيراني، وهو ما وضع نظام الملالي في وضع حرج ومتخبط.