جدد سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بخاري حرص المملكة على وحدة لبنان وشعبه وعمقه العربي انطلاقا من المبادئ الوطنية والمواثيق التي وردت في اتفاق الطائف الذي شكل قاعدة أساسية حمت لبنان وأمنت الاستقرار فيه، مؤكداً أهمية إنجاز الاستحقاقات الدستورية في موعدها.

وناقش بخاري خلال زيارته للرئيس اللبناني ميشال عون اليوم (الإثنين) العلاقات السعودية اللبنانية وسبل تطويرها في المجالات كافة، والدعم الذي تقدمه المملكة للبنان لا سيما على الصعيدين الاجتماعي والإنساني، بالإضافة لبحث الأوضاع العامة والتطورات الأخيرة.

وأشار بخاري إلى أن الرئيس عون أكد حرصه على تفعيل العلاقات بين السعودية ولبنان لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.