أوقفت السلطات التونسية اليوم (الأحد) 4 إرهابيين أثناء محاولاتهم اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو أوروبا. ووفقاً لبيان وزارة الداخلية فإن أحد الإرهابيين صدر بحقه سابقا مذكرات توقيف وحكم بالسجن 14 عاما على خلفية قيادته لخلية إرهابية.

وأفادت الوزارة بأن الأمن التونسي خلال العملية التي جرت السبت، ألقت القبض على 3 عناصر إرهابية أخرى كانوا في مرافقة المطلوب، بينما كان الأربعة بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية انطلاقا من سواحل مدينة منزل عبد الرحمان بمحافظة بنزرت شمال تونس، مشيرة إلى أنها ضبطت بحوزتهم مبالغ مالية من العملة الأجنبية.

ونجحت الأجهزة الأمنية التونسية في القبض على عدد من الخلايا الإرهابية طوال الفترة الماضية غالبيتهم ينتمون إلى «جند الخلافة» المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابية.