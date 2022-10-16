أعلنت وكالة أنباء «ميزان» التابعة للقضاء الإيراني، اليوم (الأحد)، أن «4 سجناء توفوا بسبب استنشاق الدخان الناجم عن الحرائق».

وزعمت الوكالة أن السجناء الأربعة المتوفين «هم من بين المدانين بجرائم سرقة»، وأردفت أن حالة 4 آخرين حرجة.

كما أعلنت الوكالة إصابة 61 سجينا أيضا، وحجز 10 آخرين في المراكز الطبية لتلقي العلاج.

وأظهرت لقطات انتشرت على الإنترنت ألسنة لهب ودخان قيل إنها تتصاعد من السجن، الموجود في العاصمة الإيرانية طهران. وأفادت تقارير بسماع دوي طلقات نارية وأجهزة إنذار آتية من السجن.

وأثار الحريق الذي شهده سجن «إيفين» سيئ السمعة في طهران، الحديث عن الممارسات اللإنسانية التي تقوم بها سلطات السجن في حق السجناء، فيما تشير تقارير حقوقية إلى «التعذيب الممنهج وبتر الأطراف» داخل «معقل الانتهاكات في إيران».

وشهد سجن إيفين الإيراني «اضطرابات»، ليل أمس (السبت)، تخللتها مواجهات بين السجناء وعناصر أمنية واندلاع حريق في أحد أقسامه.

من جهتها، أفادت منظمة «هنغاو» لحقوق الإنسان، اليوم، بأن 5 طلاب على الأقل «اختطفوا» على أيدي قوات الأمن الإيرانية في الأيام القليلة الماضية في مدينة سارور آباد بإقليم كردستان غربي إيران. ووفقًا لـ«هنغاو»، فإن جميع هؤلاء الطلاب يبلغون من العمر 17 عامًا.