تواصل قوات الجيش الروسي بسط السيطرة وضرب مواقع القوات الأوكرانية، فيما تستمر كييف في محاولة صد الهجمات الروسية واستعادة الأراضي، بمساعدة الأسلحة الغربية. وسُمع دوي 4 انفجارات في منطقة نوفاكاخوفكا بخيرسون، فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية التصدي للهجوم الأوكراني.

وأفادت وكالة «ريا نوفوستي» بأن القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك بـ3 صواريخ من طراز «هيمارس»، وأن القصف الأوكراني استهدف مبنى إدارة مدينة دونيتسك، وأضافت أنه خلال 24 ساعة سقطت على دونيتسك نحو 300 قذيفة وصاروخ، وأسفر القصف عن قتيل و6 إصابات.

وأعلنت القوات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في الأجزاء الوسطى والجنوبية والشرقية من البلاد، وتم نشر المناطق المعلن عنها في حالة التأهب الجوي على الخريطة بواسطة الطبعة الأوكرانية من «كليمنكو تايم» مع توضيح المناطق التي تصدر فيها الإشارات. وتشمل حالة التأهب للغارات الجوية جميع مناطق أوكرانيا تقريبا، بما في ذلك العاصمة كييف.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إطلاق صاروخ «أنغارا-1.2» الفضائي الروسي الخفيف حاملا قمرا اصطناعيا من مطار «بليسيتسك» الفضائي العسكري شمالي غربي روسيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أفاد مساء أمس (السبت) بأن القوات الأوكرانية ما زالت تسيطر على بلدة باخموت الإستراتيجية بشرق البلاد على الرغم من الهجمات الروسية المتكررة عليها، بينما ما زال الوضع في منطقة دونباس صعبا للغاية.

وقال إن الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية واصلت قصف المدن الأوكرانية، مما تسبب في دمار وسقوط ضحايا.

وأضاف زيلينسكي: «القتال مستمر في مناطق مختلفة من الجبهة. وما زال الوضع صعبا للغاية في إقليمي دونيتسك ولوغانسك». وأضاف أن الوضع أكثر صعوبة في اتجاه باخموت «مثلما كان الحال في الأيام السابقة. لكننا نحتفظ بمواقعنا».