فيما تشهد منطقة صرف شرق صنعاء توتراً بين المليشيا الحوثية وقبائل مديرية بني حشيش، اندلعت في محافظة عمران خلال الساعات الماضية اشتباكات مسلحة بين قبائل بيت صائل بمنطقة غولة عجيب والمليشيا الحوثية.

وقالت مصادر قبلية لـ«عكاظ»: «المليشيا الحوثية دفعت بعدد من الدوريات المدرعة لمحاصرة قرية بيت صايل واستهدفت المنازل بالأسلحة الخفيفة والرشاشة، موضحة أن القبائل ردت على مصدر النيران وأحرقت عددا من الدوريات وهو ما دفع المليشيا بالبحث عن وسطاء للتدخل لدى القبائل لوقف المواجهات».

وأشارت المصادر إلى أن الخلافات بين القبائل والمليشيا في إطار مساعي قيادات حوثية لسرقة أراضي أبناء القبيلة بالقوة لكن القبائل ترفض ذلك وتتمسك بحقها في الدفاع عن ممتلكاتها، مبينة أن القبائل تعهدت على الوقوف صفاً واحداً في وجه المليشيا الحوثية.

من جهة أخرى، كشفت منظمة شهود لحقوق الإنسان ارتكاب مليشيا الحوثي جرائم وحشية جسيمة بحق المدنيين في منطقة صرف بمديرية بني حشيش شرق صنعاء، موضحة أنها تلقت بلاغات من عدد من أهالي القرية بمقتل مدنيين أحدهما زعيماً احتجزت المليشيا حتى اليوم جثته.

وأفادت المنظمة بأن حملة عسكرية حوثية معززة بعشرات الدوريات المدرعة ومئات المسلحين بينهم نساء اقتحموا القرى في المديرية واختطفوا العشرات من أهالي آل شبيح وآل صرف بينهم أطفال ونساء وتفرض طوقاً أمنيا على القرى من كل الاتجاهات، مطالبة المجتمع الدولي والمبعوث الأممي هانس غرندوبرغ بالتدخل لإنقاذ المدنيين من إرهاب الحوثي.

ونقلت المنظمة عن أبناء المنطقة مناشدتهم كافة أحرار العالم بالوقوف معهم وانقاذهم من إرهاب المليشيا الحوثية التي تواصل حملاتها لقتل وإختطاف أبناء أبنائهم.