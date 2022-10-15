لقي رئيس قضاة المحكمة الشرعية الباكستانية السابق القاضي محمد نور مسكان زاي مصرعه جراء هجوم مسلح نفذه مجهولون في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح نائب المفتش العام لشرطة بلوشستان نذير أحمد كرد، في تصريح اليوم (السبت)، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على القاضي أثناء أدائه صلاة العشاء في مسجد بالقرب من منزله الليلة الماضية، مما أدى إلى مصرعه إثر إصابته بـ4 أعيرة نارية.

وأضاف أن الهجوم أدى إلى إصابة عدد من المصلين، بينهم أقرباء القاضي، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادث لملاحقة العناصر الإرهابية التي نفذت الهجوم.