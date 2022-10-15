اعتبر قيادي في التيار الصدري استقالة أصحاب المناصب التنفيذية من التيار الصدري خطوة من خطوات إفشال تشكيل أي حكومة يفرضها تحالف «الإطار التنسيقي».

وتوقع القيادي في التيار الصدري استقالة أصحاب المناصب التنفيذية في التيار حال تشكيل حكومة محمد شياع السوداني.

وقال إن أصحاب المناصب التنفيذية من التيار الصدري في حكومة مصطفى الكاظمي جميعهم سيقدمون استقالاتهم من حكومة محمد السوداني في حال تم تشكيلها خلال المدة المحددة، وإلا فإن التيار الصدري بريء منهم.

ولفت القيادي -الذي فضل عدم ذكر اسمه - إلى أن الأمين العام لمجلس الوزراء والوكلاء وأصحاب الدرجات الخاصة والمحافظين وكل من ينتمي للتيار الصدري واجب عليهم تقديم استقالاتهم من الحكومة القادمة.

وأفادت مصادر عراقية بأن رئيس الوزراء المكلف سيتمكن من تشكيل حكومته خلال مدة (10 - 15) يوما من يوم تكليفه، خصوصاً مع وجود دعم سياسي كبير له من جميع الكتل والأحزاب.

وأضافت أن السوداني باشر في مفاوضات تشكيل حكومته بعد ساعات قليلة من إعلان تكليفه بشكل رسمي من قبل رئيس الجمهورية، وأن المفاوضات تجري وسط أجواء إيجابية مع الكتل والأحزاب السياسية.

ونجح مجلس النواب العراقي (الخميس) في انتخاب رئيس الجمهورية الجديد عبداللطيف رشيد في الجولة الثانية من التصويت بـ162 صوتاً، فيما حصل منافسه الرئيس الحالي برهم صالح على 99 صوتاً.

وكلّف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.