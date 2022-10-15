تظاهرات في إيران
This image grab from a UGC video made available on October 12, 2022 shows female protesters being roughly handled by Iranian security forces in the city of Rasht, in Iran's northern Gilan province. - Protests have erupted in cities around the globe, since 22-year-old Iranian woman Mahsa Amini died on September 16 after her arrest by the morality police in Tehran for allegedly failing to observe the Islamic republic's strict dress code for women. (Photo by various sources / AFP) / Israel OUT / XGTY/RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP - SOURCE: ANONYMOUS - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - NO INTERNET - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - NO RESALE - NO ARCHIVE -NO ACCESS ISRAEL MEDIA/PERSIAN LANGUAGE TV STATIONS OUTSIDE IRAN/ STRICTLY NO ACCESS BBC PERSIAN/ VOA PERSIAN/ MANOTO-1 TV/ IRAN INTERNATIONAL/RADIO FARDA - AFP IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DIGITAL ALTERATIONS TO THE PICTURE'S EDITORIAL CONTENT /
مهسا أميني تتصدر المظاهرات
فيما وصفه مراقبون سياسيون بأنه «خضوع وإذعان»، أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن المرشد علي خامنئي أمر السلطات الثلاث (الجمهورية والبرلمان والقضاء) بمراجعة القوانين المتعلقة بالشؤون الثقافية وتحديثها.
وقال في مؤتمر في العاصمة طهران، اليوم (السبت)، بعنوان «المؤتمر الوطني لمنطق إعادة البناء الثوري للبنية الثقافية للبلاد»، إنه «في دراسة الهياكل الثقافية لا بد من مراجعة القوانين وتحديثها، وفي هذا الصدد أمر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية السلطات الثلاث بمتابعة مراجعة القوانين وتحديثها».واعتبر تحديث القوانين ضرورة حتمية، إذ إننا اليوم في عصر الفضاء الافتراضي، ويجب تحديد قدرات المرأة وتقديمها للمجتمع في جميع المجالات.وأتت تلك الدعوة بعد موجة انتقادات تعرضت لها السلطات الإيرانية بشأن شرطة الآداب والأخلاق التي تسببت إجراءاتها في مقتل الشابة مهسا أميني بعد اعتقالها في طهران منتصف الشهر الماضي، بسبب عدم ارتداء الحجاب.وفي اعتراف غير مباشر بقمع المظاهرات، اعتبر قائد أمني إيراني أن الاعتقالات التي نفذتها قوات الأمن أدت إلى انحسار ما وصفها بـ «الاضطرابات». ولفت قائد قوات الوحدة الخاصة لقوى الأمن الداخلي الإيراني حسن كرمي إلى أن الاعتقالات أدت إلى انحسار «أعمال الشغب والاضطرابات»، في إشارة إلى الاحتجاجات. وزعم أن المحتجين «أصحاب سوابق وأنهم لا يتجاوزون ألفي شخص في أقصى الاحتمالات، بحسب ما نقلت وكالة «فارس». وادعى أن المتظاهرين حملوا الأسلحة والقنابل اليدوية، معتبراً إياهم «أفراداً تم تحريضهم أو تلقوا أموالاً».